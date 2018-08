später lesen Mehr Rheinland-Pfälzer verlieren das Sorgerecht Teilen

In Rheinland-Pfalz haben mehr Eltern das Sorgerecht für ihre Kinder entzogen bekommen. 2017 zählte das Statistische Landesamt in Bad Ems 786 Fälle, in denen Eltern das Recht entweder teilweise oder ganz verloren. dpa