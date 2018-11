Die Zahl der Beschwerden von Bürgern über Polizisten an die neue Polizeibeauftragte von Rheinland-Pfalz hat deutlich zugenommen. Zwischen Juli 2017 und Juni 2018 wandten sich 83 Rheinland-Pfälzer an Barbara Schleicher-Rothmund. dpa

Das geht aus dem Bericht hervor, den sie am Donnerstag in Mainz vorlegte. Im Vorjahreszeitraum beklagten sich 47 Bürger bei ihrem Vorgänger Dieter Burgard. Auch Polizisten wandten sich mit Problemen an die Beauftragte. In fast 60 Prozent der bearbeiteten Fälle konnte sie ganz oder teilweise helfen oder eine Auskunft geben. „Wir stärken das partnerschaftliche Verhältnis zwischen Bürger und Polizei“, sagte sie.