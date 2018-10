später lesen Mehr Sanktionen gegen Hartz-IV-Empfänger FOTO: Julian Stratenschulte FOTO: Julian Stratenschulte Teilen

Die Zahl der Sanktionen gegen Hartz-IV-Empfänger ist in Rheinland-Pfalz leicht angestiegen. Von Juli 2017 bis Juni 2018 standen insgesamt 39 287 neu festgestellte Sanktionen in der Statistik - 1283 mehr als im Vorjahreszeitraum, wie die Bundesagentur für Arbeit in Nürnberg am Mittwoch mitteilte. dpa