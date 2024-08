Schule Mehr Schülerinnen und Schüler in Rheinland-Pfalz

Auch die Gesamtzahl der Schülerinnen und Schüler steigt im am Montag startenden Schuljahr 2024/25 in Rheinland-Pfalz: Mit 547.900 Kindern und Jugendlichen erhöhe sich die Zahl um mehr als 10.000. Diese verteilen sich laut Ministerium auf 437.500 Schülerinnen und Schüler an allgemeinbildenden Schulen, davon 162.600 an Grundschulen und 110.400 an berufsbildenden Schulen.