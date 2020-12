Mehr schwerbehinderte Menschen im Saarland arbeitslos

Bonn Menschen mit schwerer Behinderung haben im Saarland in der Corona-Pandemie zunehmend mit Arbeitslosigkeit zu kämpfen. Wie aus Zahlen der Organisation Aktion Mensch hervorgeht, waren im Oktober dieses Jahres mit einem Plus von 9,6 Prozent deutlich mehr Menschen mit Schwerbehinderung arbeitslos als noch im Oktober 2019. Im Saarland hatten im Oktober 2020 demnach insgesamt 2181 Menschen mit schwerer Behinderung keinen Arbeitsplatz, wie Aktion Mensch am Dienstag mitteilte.

Der Anstieg lag demnach allerdings noch unter dem Bundesschnitt von etwa 13 Prozent. Im Vergleich der Bundesländer stehen den Angaben der Förderorganisation zufolge Bayern (plus 19,1 Prozent), Hamburg (plus 18,6 Prozent) und Baden-Württemberg (plus 16,4 Prozent) besonders schlecht da.

Die Corona-Pandemie werfe die Inklusion auf dem deutschen Arbeitsmarkt um etwa vier Jahre zurück, teilte Aktion Mensch in Bonn mit. Zuvor hätte es seit 2013 eine fast durchweg positive Entwicklung gegeben, hieß es. Als Ursache für die derzeitige negative Entwicklung wird den Angaben zufolge neben der „coronabedingten Konjunkturkrise“ eine „ohnehin anhaltende Strukturkrise“ beispielsweise in der Automobilindustrie, ausgemacht.