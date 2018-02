später lesen Mehr Spenderorgane in Rheinland-Pfalz: Aber noch nicht genug FOTO: Fredrik von Erichsen FOTO: Fredrik von Erichsen Teilen

Entgegen dem Bundestrend sind in Rheinland-Pfalz im vergangenen Jahr mehr Organe gespendet worden als im Jahr zuvor. Die Zahl stieg von 124 um über zehn Prozent auf 137, wie das Gesundheitsministerium in einer Antwort auf eine große Anfrage der CDU-Landtagsopposition mitteilte. Das Organ, das am meisten gespendet wurde, waren Nieren - im vergangenen Jahr 68 nach 66 im Jahr zuvor. Gesundheitsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler (SPD) hält die Zahl der Organspenden noch nicht für zufriedenstellend. „Noch immer sterben jeden Tag Menschen, weil sie vergeblich auf die lebensrettende Spende eines Organs gewartet haben“, sagte sie der Deutschen Presse-Agentur. Die Aufklärung solle deshalb weitergehen. dpa