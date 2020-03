Kriminalität : Mehr Straftaten in der Region Trier – wie die Polizei das erklärt

Trier/Mainz In der Statistik fallen Sachbeschädigungen, Betrügereien im Internet und Drogendelikte besonders auf. Doch der Polizeipräsident betont: Die Region gehört zu den sichersten im Land.

Die Zahl der Straftaten in der Region Trier ist im vergangenen Jahr deutlich gestiegen – um knapp sechs Prozent auf 32 400 Fälle. Das Besondere daran: In allen anderen vier Polizeibezirken des Landes und auch rheinland-pfalz-weit sind die Zahlen teils deutlich zurückgegangen. Für Triers Polizeipräsident Rudolf Berg trotzdem kein Grund zur Besorgnis: „Die Region Trier gehört nach wie vor zu den sichersten im Land“, sagt Berg unter Verweis auf die sogenannte Häufigkeitszahl. Danach ist die Wahrscheinlichkeit, Opfer einer Straftat zu werden, in der Region Trier deutlich geringer als anderswo in Rheinland-Pfalz. Der Polizeipräsident begründet die stark angestiegenen Zahlen unter anderem mit dem energischen Vorgehen gegen Drogenhandel im Trierer Palastgarten, am Trierer Bahnhof und entlang des deutsch-luxemburgischen Grenzgebiets. „Da mussten wir etwas tun, und wir machen weiter“, sagte Berg unserer Zeitung.

Zudem stieg die Zahl der Sachbeschädigungen im vergangenen Jahr um 20 Prozent an. Eine Begründung dafür hatte der Polizeipräsident nicht parat. Knapp 400 zusätzliche Fälle gegenüber dem Vorjahr gab es bei Betrügereien. In einem öffentlich bislang nicht bekannten Verfahren zog der Sozialdienstmitarbeiter einer Justizvollzugsanstalt die Gefangenen bei Einkäufen über den Tisch, in dem er ihnen zu hohe Preise berechnete. In einem anderen Verfahren verkauften zwei Verdächtige in mehr als 100 Fällen auf verschiedenen Internetplattformen Produkte, die allerdings nie geliefert wurden. Kein Einzelfall: Die Internetkriminalität nahm in der Region im vergangenen Jahr stark zu und wird nach Prognosen der Fahnder auch in den nächsten Jahren weiter ansteigen. Dirk Herber, innenpolitischer Sprecher der rheinland-pfälzischen CDU-Fraktion, fordert das Land auf, mehr Cyberspezialisten einzustellen.