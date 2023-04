Kriminalität Mehr Straftaten von Kindern unter 14 Jahren im Land

NCMEC steht für die US-amerikanischen Nicht-Regierungsorganisation „National Center for Missing and Exploited Children“ (Deutsch: Nationales Zentrum für vermisste und ausgebeutete Kinder). Amerikanische Internetanbieter sind verpflichtet, Verdachtsfälle von Kinderpornografie an dieses Zentrum zu melden. Diese Hinweise werden an die Polizei weitergeleitet. Geht es um IP-Adressen in Deutschland, wird das Bundeskriminalamt informiert, das wiederum die Landeskriminalämter in den Bundesländern einbezieht.