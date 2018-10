später lesen Mehr Studienanfänger an der Universität des Saarlandes FOTO: Uwe Anspach FOTO: Uwe Anspach Teilen

Die Zahl der Studienanfänger an der Universität des Saarlandes ist leicht gestiegen. Zum Wintersemester 2018/2019 hätten sich mit rund 2300 ungefähr 50 mehr eingeschrieben als im Vorjahr, teilte die Uni am Montag in Saarbrücken mit. dpa