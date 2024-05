Arbeitsmarkt Mehr Teilzeit-Beschäftigte im Saarland

Fast jeder dritte Beschäftigte im Saarland arbeitet in Teilzeit. Die Teilzeitquote habe 2023 bei 32 Prozent und damit einen Prozentpunkt über dem Wert des Vorjahres (2022: 31 Prozent) gelegen, teilte das Statistische Landesamt des Saarlandes am Montag in Saarbrücken mit. Der „moderate Trend zu mehr Teilzeitbeschäftigung“ halte somit an. Vor allem Frauen arbeiten in Teilzeit: Bei ihnen lag die Quote bei 53 Prozent, während sie bei den Männern 12 Prozent auswies, wie aus einer Mitteilung hervorgeht.