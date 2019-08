Verkehr : Mehr Tote auf rheinland-pfälzischen Straßen

Auf einem Polizeifahrzeug warnt eine Leuchtschrift vor einer Unfallstelle. Foto: Stefan Puchner/Archivbild.

Bad Ems Die Zahl der Verkehrstoten in Rheinland-Pfalz ist deutlich gestiegen. Von Januar bis Juni verloren 89 Menschen ihr Leben nach ein Unfall - das waren 20 Todesopfer mehr als im ersten Halbjahr 2018. Die Zahlen veröffentlichte das Statistische Landesamt in Bad Ems am Montag.

Gleichzeitig gab es weniger Verletzte.

Insgesamt erlitten in diesem Jahr in den ersten sechs Monaten rund 7080 Menschen leichte Verletzungen bei einem Verkehrsunfall. Das waren 5,2 Prozent weniger als im Vorjahreszeitraum. Im Falle der Schwerverletzten sank die Zahl um 4,5 Prozent auf rund 1650 Betroffene.