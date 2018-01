später lesen Mehr Übernachtungen in Saar-Jugendherbergen Teilen

Gästeplus in den saarländischen Jugendherbergen: Im vergangenen Jahr sind mit fast 115 000 Übernachtungen rund 12 500 mehr (plus gut 12 Prozent) als im Vorjahr gezählt worden, teilte der Vorstandsvorsitzende der Jugendherbergen in Rheinland-Pfalz und im Saarland, Jacob Geditz, am Mittwoch in Tholey (Kreis St. Wendel) mit. Im laufenden Jahr erwarte er „einen weiteren deutlichen Anstieg der Übernachtungszahlen“ in den fünf Häusern. dpa