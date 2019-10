Mehr Übernachtungen und Gäste im Saarland

Anke Rehlinger (SPD), Verkehrsministerin im Saarland. Foto: Andreas Arnold/dpa/Archivbild.

Saarbrücken Die Tourismusbranche im Saarland profitiert von einem Plus bei Gästen und Übernachtungen. Wie das von Wirtschaftsministerin Anke Rehlinger am Mittwoch vorgestellte Sparkassen-Tourismusbarometer ergab, kamen im vergangenen Jahr 1,07 Millionen Gäste in das Saarland, das waren 0,8 Prozent mehr als im Vorjahr.

Sie buchten 3,16 Millionen Übernachtungen und damit 2,3 Prozent mehr als im Vorjahr.