Der Einzelhandel hat in Rheinland-Pfalz 2017 ein Plus bei Umsatz und Beschäftigung verbucht. Nach vorläufigen Berechnungen des Statistischen Landesamtes in Bad Ems lagen die Erlöse real, also um Preisveränderungen bereinigt, um 1,7 Prozent über dem Niveau von 2016. Nominal, also zu jeweiligen Preisen, stiegen die Umsätze um 3,6 Prozent. dpa