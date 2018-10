später lesen Mehr unter Dreijährige in Kitas und Tagespflege FOTO: Jens Büttner FOTO: Jens Büttner Teilen

Die Zahl der unter dreijährigen Kinder in Rheinland-Pfalz, die außerhalb des Elternhauses betreut werden, ist in diesem Jahr auf rund 34 900 gestiegen. Wie das Statistische Landesamt in Bad Ems am Montag mitteilte, waren es im März 2018 rund 1000 Jungen und Mädchen mehr als im März 2017. Bei den Betreuungsquoten der Kinder unter drei Jahren seien deutliche regionale Unterschiede zu erkennen. dpa