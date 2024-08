Jagd Mehr Wildschweine in Rheinland-Pfalz erlegt

Jäger in Rheinland-Pfalz haben im vergangenen Jagdjahr (bis 31. März 2024) wieder mehr Wildschweine erlegt. Mit rund 61.600 Schwarzkitteln standen gut 16.500 mehr in der Statistik als im Vorjahr, teilte der Landesjagdverband Rheinland-Pfalz in Gensingen (Landkreis Mainz-Bingen) der Deutschen Presse-Agentur mit. Der Anstieg gehe auf Schwankungen bei der Wildschwein-Population zurück. Wenn in einem Jahr viele Tiere erlegt würden, seien es im folgenden Jahr meist weniger, weil die Bestände dezimiert seien. In dem dann folgenden Jahr gingen die Abschusszahlen wieder hoch, erklärte die Sprecherin.