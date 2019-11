Mehrere Autos stoßen zusammen: Vier Verletzte

Ein Notarztwagen mit Blaulicht ist im Einsatz. Foto: Monika Skolimowska/ZB/dpa/Symbolbild.

Neustadt/Weinstraße Bei einem Zusammenstoß mehrerer Autos am Montagmorgen bei Neustadt an der Weinstraße sind vier Menschen verletzt worden. Ein 20-Jähriger hatte an einer Einmündung zur Bundesstraße 39 einem 60-Jährigen bei Nebel die Vorfahrt genommen, beide Autos prallten zusammen, wie die Polizei mitteilte.

