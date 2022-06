Mainz : Mehrere Brände in Neustadt und Altstadt in der Nacht

Mehrere Brände in Neustadt und Altstadt in der Nacht

Mainz Vier Brände innerhalb von einer Stunde hat die Mainzer Feuerwehr in der Nacht zum Pfingstmontag löschen müssen. Verletzte gab es dabei nach Angaben der Polizei nicht. Ob es zwischen den Bränden einen Zusammenhang gibt, ist noch unklar.

Zunächst brannten drei Motorräder in der Altstadt, die Flammen griffen auf ein Gebäude über, wie die Feuerwehr mitteilte. Noch während die Einsatzkräfte mit dem Löschen des ersten Brandes beschäftigt waren, wurde ein zweites Feuer in der Altstadt gemeldet. Dort brannte eine Mülltonne, das Feuer konnte schnell unter Kontrolle gebracht werden.

Kurz darauf gingen bei der Leitstelle insgesamt 20 weitere Notrufe ein, die ein Feuer in der Mainzer Neustadt meldeten. Auch hier brannten nach Angaben der Feuerwehr mehrere Müllcontainer in einem Hinterhof. Der Brand dort griff auf ein angrenzendes Garagendach über, die Feuerwehr musste das Dach mit einem Trennschleifer öffnen. Währenddessen wurde ein viertes Feuer in einer Dixi-Toilette in der Neustadt gemeldet.