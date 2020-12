Mehrere Brände in Rheinland-Pfalz

Ein Löschfahrzeug fährt mit Blaulicht über eine Straße. Foto: Carsten Rehder/dpa/Symbolbild

Ludwigshafen Gleich mehrere Brände in Rheinland-Pfalz haben in der Nacht zu Freitag für Einsätze der Feuerwehr gesorgt. Nach einem Feuer in einer Wohnung in Ludwigshafen wurde ein Mann von Einsatzkräften gerettet und in ein Krankenhaus gebracht, wie die Feuerwehr am Freitagmorgen mitteilte.

Fünf andere Bewohner hätten sich selbst in Sicherheit bringen können, als die Wohnung in der dritten Etage des mehrgeschossigen Gebäudes in Brand stand.