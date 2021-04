Mehrere Fahrzeuge kollidieren auf der A60: Drei Verletzte

Ein Polizeiwagen steht mit eingeschaltetem Blaulicht an einer Unfallstelle. Foto: picture alliance/Malte Christians/dpa/Symbolbild

Ingelheim Bei einem Verkehrsunfall auf der A60 bei Ingelheim (Kreis Mainz-Bingen) mit mehreren Fahrzeugen sind drei Menschen verletzt worden. Ein Auto hatte am Freitagabend zum Überholen den Fahrstreifen gewechselt.

Ein 34-Jähriger, der mit seinem Wagen in hoher Geschwindigkeit heranfuhr, versuchte diesem Auto auszuweichen, kam ins Schleudern und stieß gegen ein weiteres Fahrzeug, wie die Polizei mitteilte. Anschließend kollidierten alle drei Autos. Die Insassen der Fahrzeuge wurden leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Die Autobahn 60 wurde zunächst in Fahrtrichtung Bingen gesperrt. Der Verkehr wird ab der Auffahrt Ingelheim-West umgeleitet.