Mehrere Glatteisunfälle: Drei Verletzte

Eisreste sind am Rande einer Straße zu sehen. Foto: Nicolas Armer/dpa/Archiv.

Koblenz/Simmern Bei mehreren Glatteisunfällen sind am Samstagmorgen im Bereich von Simmern insgesamt drei Menschen verletzt worden, einer von ihnen schwer. So habe auf der B237 eine Autofahrerin die Kontrolle über ihr Fahrzeug verloren, berichtete ein Polizeisprecher am Sonntag.

Der Wagen habe sich gedreht und überschlagen. Dabei wurde der Beifahrer, der bisherigen Erkenntnissen zufolge keinen Sicherheitsgurt angelegt hatte, aus dem Fahrzeug geschleudert. Ein Rettungshubschrauber brachte ihn mit schweren Kopfverletzungen in ein Krankenhaus. Die Fahrerin erlitt ebenfalls Verletzungen, hieß es weiter. An dem Auto entstand Totalschaden.