Mehrere Hinweise nach Sendung „Aktenzeichen XY“

Zu einem mutmaßlichen Mordversuch in Osburg (Kreis Trier-Saarburg) sind nach der ZDF-Sendung „Aktenzeichen XY...ungelöst“ von Mittwochabend 18 Hinweise bei der Polizei eingegangen. Diese würden derzeit noch genauer geprüft, sagte ein Sprecher der Polizei in Trier am Donnerstag. dpa