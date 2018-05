später lesen Mehrere mutmaßliche Drogenhändler festgenommen FOTO: Jens Büttner FOTO: Jens Büttner Teilen

Ermittlern ist im Saarland ein Schlag gegen eine mutmaßliche Bande von Drogenhändlern gelungen. Insgesamt seien in dem Fall bislang 42 Kilo Marihuana, 25 Kilo Amphetamin und 1370 Ecstasy-Tabletten sichergestellt worden, teilte das Landespolizeipräsidium am Montag in Saarbrücken mit. Mehrere Verdächtige sitzen derzeit in Untersuchungshaft. dpa