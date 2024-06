Wahlen Mehrere Oberbürgermeister im Saarland gewählt

Bei Stichwahlen ist am Sonntag entschieden worden, wer künftig Oberbürgermeister in Völklingen, Saarlouis und Homburg sein wird. Im ersten Wahlgang am 9. Juni hatte in den Städten keiner der Kandidaten die absolute Mehrheit geholt. Daher mussten die Bürger nun erneut ihre Stimme abgeben.