Mehrere Opfer beraubt: Gruppe von Jugendlichen gefasst

Nach mehreren Fällen von räuberischer Erpressung in Neuwied hat die Polizei fünf mutmaßliche Täter festgenommen. Wie die Ermittler am Donnerstag mitteilte, gelang es mit Hilfe eines der Opfer, die Jugendlichen und jungen Heranwachsenden zu identifizieren, als diese am Mittwoch gerade ein weiteres Mal zuschlagen wollten. Nach weiteren Tätern wird nun ermittelt. Nach Polizeiangaben hatte eine Gruppe von bis zu sieben jungen Männern am Montag und Dienstag mindestens drei jugendliche Opfer beraubt. Sie umzingelten sie und verlangten Geld. Insgesamt erbeutete die Bande einen dreistelligen Betrag. dpa