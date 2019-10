Mehrere Polizisten bei Einsätzen in Saarbrücken verletzt

Ein Schild mit der Aufschrift „Polizei“ ist zu sehen. Foto: Ralf Hirschberger/dpa-Zentralbild/dpa/Archivbild.

Saarbrücken Bei Einsätzen der Polizei in Saarbrücken sind am Wochenende nach Polizeiangaben insgesamt sechs Beamte verletzt worden. „Das ist schon eine etwas überdurchschnittlich hohe Anzahl an Angriffen“, sagte ein Sprecher der Polizei am Sonntag.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa