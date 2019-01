später lesen Mehrere Schwerverletzte bei Unfall im Taunus FOTO: Jens Büttner FOTO: Jens Büttner Teilen

Bei einem Unfall auf der Bundesstraße 54 nahe Zollhaus im Taunus sind mehrere Menschen schwer verletzt worden, darunter ein Kind. Wie die Polizei mitteilte, geriet ein 26 Jahre alter Fahrer mit seinem Auto in einer Kurve in Richtung Hahnstätten in den Gegenverkehr. dpa