Proteste Mehrere Tausend bei Demos gegen Rechtsextremismus

Im saarländischen Neunkirchen nahmen am Samstag etwa 1500 Menschen an einer Demonstration für Vielfalt teil, wie ein Sprecher der Polizei in Saarbrücken sagte. In Sankt Ingbert zählte die Polizei 750 Personen bei einer Kundgebung gegen rechts. In Kirn (Landkreis Bad Kreuznach) gingen nach Angaben eines Polizeisprechers 750 Menschen unter dem Motto „Aufstehen für Freiheit und Demokratie“ auf die Straße. Auch in Westerburg war eine Demonstration gegen rechts angemeldet worden.