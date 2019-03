später lesen Mehrere Tausend Besucher beim Gimmeldinger Mandelblütenfest Teilen

Zehntausende Besucher haben am Wochenende bei frühlingshaftem Wetter das Mandelblütenfest im Winzerdorf Gimmeldingen an der Weinstraße gefeiert. Bei Sonnenschein und milden Temperaturen seien am Samstag rund 15 000 Menschen gekommen, am Sonntag seien es trotz etwas mehr Bewölkung ungefähr genauso viele gewesen, sagte ein Polizeisprecher in Neustadt an der Weinstraße. dpa