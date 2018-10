später lesen Mehrere Unfälle auf glatten Straßen FOTO: Nicolas Armer FOTO: Nicolas Armer Teilen

Wegen Straßenglätte hat es am Mittwoch im Nordsaarland mehrfach gekracht: Die Polizei registrierte am Morgen sieben Verkehrsunfälle mit insgesamt 15 Fahrzeugen. Vier Menschen seien verletzt worden, zwei davon leicht, teilte die Polizei in Wadern mit. dpa