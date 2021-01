Mehrere Unfälle in Rheinland-Pfalz wegen Schnee und Eis

Kaiserslautern/Ludwigshafen/Mainz Schnee und glatte Straßen haben in Rheinland-Pfalz zu Unfällen geführt. Insgesamt blieb die Lage aber ruhig. Auch in den Ski- und Rodelgebieten gab es keinen Massenansturm.

Schneefall hat Rheinland-Pfalz am Sonntag vielerorts in ein Winterwunderland verwandelt. Während sich die einen über den Schnee freuten, musste die Einsatzkräfte besonders am Morgen mehrfach wegen witterungsbedingter Unfälle ausrücken.

In Neuwied kam es in der Nacht zum Sonntag zu insgesamt vier Verkehrsunfällen, die zumindest teilweise auf die winterlichen Witterungsbedingungen zurückzuführen waren, wie die Polizei mitteilte. Bei den Unfällen sei niemand verletzt worden. Es sei ein Sachschaden in Höhe von rund 17 000 Euro entstanden.

In den Wintersportgebieten in Rheinland-Pfalz blieb ein großer Ansturm am Sonntag ebenfalls aus. Rund um die hohe Acht waren am Mittag nach Schätzungen der Polizei etwa 1500 Wintersportler unterwegs. Alles sei aber geregelt verlaufen. „Da kann man die Leute nur loben“, sagte ein Polizeisprecher. Und auch die Bilanz bei Kontrollen am schwarzen Mann, am Erbeskopf, am Rösterkopf und am Idarkopf fiel positiv aus, wie die Polizei in Trier mitteilte.