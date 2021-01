Mehrere Verkehrsunfälle aufgrund von Wintereinbruch

Mainz/Ludwigshafen/Kaiserslautern In Rheinland-Pfalz ist es auf glatten Straßen zu mehreren Verkehrsunfällen gekommen. Im Stadtgebiet Mainz hat es am Mittwochmorgen sieben kleinere Unfälle aufgrund der Witterungsverhältnisse gegeben, wie die Polizei mitteilte.

Eine Person sei dabei leicht verletzt worden. Auch in Ludwigshafen waren am frühen Morgen bei Unfällen mindestens drei Personen leicht verletzt worden, wie die Polizei mitteilte. Die Polizei in Kaiserslautern meldete vereinzelte Unfälle aufgrund von Glätte. Verletzt worden sei aber niemand. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hatte am Mittwoch vor Glätte in Rheinland-Pfalz gewarnt.