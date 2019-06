Mehrere Verletzte bei Frontalzusammenstoß

Bad Dürkheim Bei einem Frontalzusammenstoß sind in Deidesheim im Landkreis Bad Dürkheim mehrere Menschen verletzt worden. Eine 54 Jahre alte Autofahrerin geriet nach Angaben der Polizei aus bislang ungeklärter Ursache auf der Landstraße 516 am Mittwochabend in den Gegenverkehr.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa