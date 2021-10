Mehrere Verletzte bei Schlägerei in Zweibrücken

Zweibrücken In Zweibrücken sind in der Nacht zum Sonntag etwa zehn Menschen an einer Schlägerei beteiligt gewesen - mehrere wurden leicht verletzt, wie die Polizeiinspektion Zweibrücken am Sonntag mitteilte. Auslöser der Auseinandersetzung soll laut Zeugenberichten eine Gruppe gewesen sein, die Bierflaschen auf den Boden warf.

Als diese von verschiedenen anderen Personen auf ihr Verhalten angesprochen wurde, sei die Lage eskaliert.

Mehrere leicht Verletzte wurden vor Ort durch Sanitäter behandelt. Die Verantwortlichen erwartet nun ein Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung.