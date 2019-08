Mehrere Verletzte durch Pfefferspray bei Straßenfest

Blaulicht leuchtet auf dem Dach eines Polizeiwagens. Foto: Friso Gentsch/Archivbild.

Ludwigshafen Auf einem Straßenfest in Ludwigshafen sind am Sonntag sieben Menschen verletzt worden, weil ein 53-Jähriger Pfefferspray versprüht haben soll. Ein Ehepaar war mit einer vierköpfigen Gruppe in Streit geraten, wie ein Sprecher der Polizei am Sonntagabend sagte.

Im Laufe der Auseinandersetzung habe der 53-Jährige sein Pfefferspray gezückt und versprüht. Dabei wurden auch mehrere Menschen verletzt, die nicht an dem Streit beteiligt waren.