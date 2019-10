Mehrere zehntausend Euro Schaden nach Wohnhausbrand

Feuerwehrmänner in einem Löschfahrzeug. Foto: Carsten Rehder/dpa/Archivbild.

Burg/Mosel Bei einem Brand in einem Wohnhaus in Burg/Mosel (Landkreis Bernkastel-Wittlich) ist ein Schaden von mehreren zehntausend Euro entstanden. Rund 70 Feuerwehrleute seien am Sonntag im Einsatz gewesen, teilte die Polizei am Abend mit.

