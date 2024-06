Saarpfalz-Kreis Mehrfamilienhaus wegen Küchenbrand evakuiert

St. Ingbert · Aufgrund eines Brands in einem Mehrfamilienhaus in St. Ingbert (Landkreis Saarpfalz-Kreis) mussten 13 Anwohner am Sonntagabend zwischenzeitlich evakuiert werden. Wie die Polizei am Montagmorgen mitteilte, wollten Bewohner auf dem Herd angebranntes Essen ablöschen - und gossen Wasser in heißes Öl.

Daraufhin entwickelte sich der Brand. Beschädigt wurden Mauerwerk und Putz sowie Einrichtungsgegenstände in einer Wohnung, der Schaden liege im fünfstelligen Bereich. Es wurde niemand verletzt. Es wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts auf fahrlässige Brandstiftung eingeleitet. © dpa-infocom, dpa:240624-99-508678/2

