Mehrheit für Ampel in Umfrage: CDU bleibt stärkste Kraft

Mainz Rund ein halbes Jahr vor der Landtagswahl sind in Rheinland-Pfalz zahlreiche Koalitionen möglich. In einer aktuellen Umfrage legen vor allem die Grünen zu, SPD und CDU müssen Einbußen hinnehmen.

Die amtierende Ampel-Koalition verfügt in einer Umfrage des Südwestrundfunks (SWR) derzeit über eine knappe Mehrheit in Rheinland-Pfalz. Das ergab der am Donnerstag veröffentlichte PoliTrend des SWR-Politikmagazins „Zur Sache Rheinland-Pfalz!“. Wäre am kommenden Sonntag Landtagswahl, erhielte die SPD 26 Prozent (minus einen Prozentpunkt), die Grünen kämen auf 17 Prozent (plus vier Punkte) und die FDP bliebe unverändert bei sechs Prozent.