Urteil im Landgericht Mehrjährige Gefängnisstrafe für tödlichen Messerstich

Die vom Gericht angenommene verminderte Schuldfähigkeit geht zurück auf den Sachverständigen. Diesem zufolge habe die Angeklagte „in einem affektiven Erregungszustand in Kombination mit einem Mischkonsum von Alkohol, Cannabis und Medikamenten“ gehandelt. Es sei laut dem Sachverständigen deshalb nicht auszuschließen, dass die 25-Jährige bei der Tat Anfang Januar in ihrer Wohnung in Neustadt/Weinstraße in ihrer Steuerungsfähigkeit eingeschränkt und daher vermindert schuldfähig war.