Show auf Kabel Eins „Mein Lokal, dein Lokal“ kommt erneut nach Rheinland-Pfalz

Es ist noch nicht so lange her, dass die beliebte Sendung „Mein Lokal, dein Lokal“ an der Mosel zu Gast war. Zuerst kam Kabel Eins im Juni 2023 direkt in Trier vorbei, danach wurden ab Ende Juli neue Episoden von nebenan in Luxemburg gezeigt. Etwas später im Jahr machte der Sender dann einen Abstecher in die Pfalz, wo im September Restaurants aus der Gegend um Kaiserslautern zu sehen waren.