Wettstreit in Rheinland-Pfalz Saumagen-Kritik und andere Nörgelei sorgt bei „Mein Lokal, dein Lokal“ für Verwunderung

Die beliebte Sendung „Mein Lokal, dein Lokal“ ist wieder zurück in Rheinland-Pfalz. Fünf Lokale treten beim Sender Kabel Eins gegeneinander an, um zu beweisen, dass ihre Restaurants in der Pfalz einen Besuch wert sind. Am letzten Tag wird es dann auch mal kurz hinüber nach Baden-Württemberg gehen. Im Fokus steht aber die Region um Ludwigshafen am Rhein.