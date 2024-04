Neue Folgen aus Rheinland-Pfalz “Mein Lokal, dein Lokal“: Tränen wegen böser Überraschung beim Essen

Der neueste Besuch von „Mein Lokal, dein Lokal“ in Rheinland-Pfalz geht in die zweite Runde. Am ersten Tag wurde das Turmrestaurant by Elerts in Ludwigshafen am Rhein von der Konkurrenz bewertet. In der zweiten Folge geht es nach Römerberg, wo Thomas sein Restaurant bei einem Testessen präsentiert.