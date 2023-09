Restaurants im Wettstreit „Mein Lokal, dein Lokal“ kommt schon wieder zurück nach Rheinland-Pfalz

Unmittelbar vor den neuen Folgen aus der Pfalz zeigt Kabel Eins noch einen der üblichen Sonntags-Marathons. Dann sind alle Folgen einer früheren „Mein Lokal, dein Lokal“-Woche hintereinander zu sehen. Dieses Mal zeigt der Sender einige Restaurants, die zuletzt in der Region Trier die Aufmerksamkeit auf sich gezogen haben. Am 24. September startet nämlich um 13.10 Uhr die Wiederholung der Luxemburg-Woche. Die Erstausstrahlung war Anfang August dieses Jahres – und es war eine dieser Wochen, in denen es deutliche Konflikte gab. Wer nicht bis zur Wiederholung im Fernsehen warten möchte, findet auch diese Folgen noch online.