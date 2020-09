Meinung : Kein Verständnis für die Warnstreiks

Die Tarifforderung für den öffentlichen Dienst von Bund und Kommunen ist maßlos und die Warnstreiks sind es erst recht. Erst schließt das Virus die Kitas, jetzt die Gewerkschaft.

Da fehlt es stark an Gefühl für die aktuelle Situation und an Empathie für die vom Ausstand Betroffenen.

Man kann das Gerede nicht mehr hören, es müssten jetzt die „Helden des Alltags“ belohnt werden. Dann soll man doch für diese ziemlich kleine Gruppe, also für die Mitarbeiter der Gesundheitsämter, die Müllwerker oder die wenigen Erzieher, die während des Shutdowns im Notdienst waren, gezielt Höhergruppierungen und Zuschläge aushandeln. Verdi und der Beamtenbund aber wollen 4,8 Prozent mehr für alle. Auch für die vielen Verwaltungsangestellten, die über Monate im so genannten Homeoffice und für niemanden erreichbar waren. Und zwar meist ohne Lohnabzug, wie ihn Millionen andere Arbeitnehmer in Kurzarbeit erlebten und noch erleben. Nicht alle Verwaltungen haben in der Krise Ruhmestaten vollbracht. Warum wurde die Zeit der Schulschließungen nicht für Sanierungsarbeiten genutzt, warum der Berg an Anträgen anderer Art nicht abgearbeitet, als es keinen Publikumsverkehr mehr gab? Profitieren sollen von der Tariferhöhung auch die Beamten und Pensionäre, übrigens auch die Minister, denn der Abschluss wird auf sie erstreckt.