Meinung zum Corona-Schuljahr : Kinder sind die Verlierer

Nachdem Baden-Württemberg am Mittwoch angekündigt hatte, dass die Grundschulen geschlossen bleiben, war es nicht überraschend, dass auch Rheinland-Pfalz diesen Schritt gehen würde. Die Sorge vor der Ausbreitung der Virus-Mutationen ist groß.

Aus epidemiologischer Sicht mag die Entscheidung verständlich sein. Aus bildungspolitischer und pädagogischer Sicht ist es eine Katastrophe. Sie sorgt für enttäuschte und frustrierte Kinder, die nicht mehr länger alleine, ohne ihr gewohntes Umfeld, lernen wollen und können. Eltern werden überrumpelt, müssen eilends umorganisieren, um Job und Homeschooling weiter unter einen Hut zu bringen. Und Schulleiter sind schon wieder gezwungen, innerhalb eines Tages die kompletten Planungen umzuwerfen. Eine Perspektive, wie es an den Schulen weiter geht? Fehlanzeige. All das wäre weniger ein Problem, wenn es einen flächendeckend funktionierenden Fernunterricht geben würde. Nach einem Jahr fehlt es immer noch an einheitlichen Vorgaben dafür. Auch gibt es kein Konzept, wie Schulen trotz Corona dauerhaft geöffnet bleiben können. Ebenso wenig wie die Ansage, was passiert, wenn – was immer realistischer wird – die Schulen bis Ostern geschlossen bleiben. Das Land lässt alle Beteiligten im Regen stehen. Verlierer sind die Kinder.