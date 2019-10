Meinung : Da ist einiges schief gelaufen!

Zweifellos ist den Ermittlern in Traben-Trarbach ein toller Schlag gegen die Cyberkriminalität geglückt. Ein Schlag, der hoffentlich weitreichende Folgen nicht nur für die Server-Betreiber hat, sondern auch für diejenigen, die da im Darknet mit Drogen, Waffen oder Kinderpornografie handelten.

Erstens: Warum hat der deutsche Staat den Bunker so leichtfertig an jemanden verkauft, gegen den es bereits damals erhebliche Bedenken gab? Jeder, der auch nur ein bisschen niederländisch versteht, konnte 2013 im Internet Artikel lesen, die den Käufer mit einem Drogenlabor, mit Hackerangriffen und dubiosen Internetgeschäften in Verbindung brachten. Wieso verkauft man so jemandem für nur schlappe 350 000 Euro ein riesiges Bunker-Gelände?