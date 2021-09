Meist trocken in Rheinland-Pfalz und im Saarland

Offenbach Die Menschen in Rheinland-Pfalz und im Saarland erwartet zum Wochenstart wolkiges, meist niederschlagsfreies Wetter. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Montagmorgen in Offenbach mitteilte, gibt es am Montag lediglich im Südwesten von Rheinland-Pfalz sowie im Saarland etwas Regen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa

Überwiegend bleibt es trocken bei wechselnder Bewölkung und Höchstwerten zwischen 17 und 20 Grad.

Der Dienstag beginnt laut DWD-Prognose mit dichten Wolken, im Tagesverlauf lockert der Himmel dann zunehmend auf. Die Temperaturen erreichen bis zu 19 Grad. Für Mittwoch erwarten die DWD-Meteorologen einen Mix aus Sonne und Wolken sowie einen leichten Temperaturanstieg auf bis zu 21 Grad.