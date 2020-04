Mensa zu: Polizeihochschule spendet Lebensmittel an Tafel

Obst und Gemüse. Foto: Peter Endig/dpa/Symbolbild.

Büchenbeuren/Kirn Die Polizeihochschule am Flughafen Hahn im Hunsrück hat der Tafel in Kirn (Kreis Bad Kreuznach) eine Lebensmittelspende vermacht. Nach Angaben der Hochschule vom Donnerstag ruhen derzeit die Aktivitäten am Polizeicampus in Büchenbeuren im Rhein-Hunsrück-Kreis wegen der Corona-Pandemie.



