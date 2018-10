später lesen Mensch bei Zimmerbrand leicht verletzt Teilen

Bei einem Zimmerbrand in Koblenz ist am Dienstag ein Mensch leicht verletzt worden. Die Feuerwehr war am Mittag wegen Rauchs alarmiert worden, der aus einem Gebäude drang. Den Angaben zufolge wurde das Feuer schnell gelöscht. dpa