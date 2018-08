später lesen Mensch stirbt in brennendem Auto Teilen

Bei einem Verkehrsunfall in der Nähe von Landau hat es am Freitagabend einen Toten gegeben. Ein Auto sei von der Landstraße zwischen Insheim und Herxheim abgekommen, gegen einen Baum geprallt und in Flammen aufgegangen, teilte die Polizei mit. dpa